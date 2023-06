Toyotas E-Auto-Kehrtwende: "Vom Saulus zum Paulus"– Aktie mit Rückenwind!

Jetzt also doch: Der weltweit absatzstärkste Autohersteller Toyota will verstärkt auf batterieelektrische Autos setzen. Am Dienstag kündigten die Japaner eine neue E-Auto-Strategie an: Ab 2026 soll eine neue Generation von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen. Bei Feststoffbatterien kündigten die Japaner und ihr neuer CEO Koji Sato einen "technologischen Durchbruch" an. Ab 2027/28 sollen Festkörperbatterien mit Reichweiten von mehr als 1000 Kilometern in Serie gehen.

An der Börse kam das gut an: An der Frankfurter Börse liegt die Toyota-Aktie aktuell mehr als sechs Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 15,41 Euro (Stand: 14.06.2023, 11:53 Uhr).