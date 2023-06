Arbeitsschutz per Nudging - wie Unternehmen mit der Methode für sichere Verhaltensweisen sorgen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wuppertal (ots) - Anna und Stefan Ganzke sind die Gründer und Geschäftsführerder WandelWerker Consulting GmbH. Zusammen mit ihrem Team unterstützen dieExperten für Arbeitsschutz Unternehmen aus dem gesamten DACH-Raum bei derVermeidung von Arbeitsunfällen und unsicheren Situationen. Hier erfahren Sie,was es mit der Methode des Nudging auf sich hat und wie sie Unternehmen zu einembesseren Arbeitsschutz verhelfen.Trotz strenger gesetzlicher Vorgaben kommt es immer wieder zu Arbeitsunfällen,die bei der Einhaltung von geeigneten Arbeitsschutzprozessen und-verhaltensweisen leicht zu vermeiden gewesen wären. "Ich erlebe regelmäßig,dass viele Unternehmen trotz hoher Investitionen in den Arbeitsschutz auf derStelle treten und Unfallzahlen stagnieren. Bis zu 75 Prozent aller menschlichenHandlungen laufen auf Autopilot, wie in einem Flugzeug. Deshalb müssen wir ander Sicherheitsbewusstsein und die Risikokompetenz von Menschen arbeiten",erklärt Stefan Ganzke. Der Experte für Arbeitsschutz weiß genau, welche FolgenRoutine-Verhalten am Arbeitsplatz haben können: Gemeinsam mit Anna Ganzke undseinem Team der WandelWerker Consulting GmbH unterstützt er mittelständischeUnternehmen und Konzerne dabei, verhaltensbedingte Arbeitsunfälle zu reduzieren.Nach seiner Erfahrung zeigen allein technische Schutzmaßnahmen bei den meistender heutigen Arbeitsunfälle fast keine Wirkung mehr. Wie wichtig das Verständnisund das Verhalten der Mitarbeiter ist, lässt sich auch in den offiziellen Zahlenzur Manipulation von Schutzeinrichtungen seitens der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung e.V. erkennen. "Entscheidend ist, die Mitarbeiter immerwieder aufs Neue für den Arbeitsschutz zu sensibilisieren, damit sie imentscheidenden Moment auf ihre Sicherheit achten - und das kann beispielsweiseNudging leisten", führt Stefan Ganzke weiter aus. Diese Methode des subtilenLenkens eines Verhaltens in eine bestimmte Richtung kennen viele zum Beispielaus dem Straßenverkehr, wenn in 30er-Zonen die Einhaltung oder Überschreitungder Geschwindigkeit mit grünen oder roten Smileys angezeigt werden. "Der Einsatzvon Nudging im Arbeitsschutz reicht von Schattierungen an Handläufen, Füßen aufVerkehrswegen bis hin zu elektronischen Feedbacks zur Nutzung der PSA mitlachenden oder weinenden Smileys. Es gibt auch Unternehmen, in denen an Treppendie Synchronstimme von Bruce Willis zur Benutzung des Handlaufs erinnert", sagtStefan Ganzke. Wie Unternehmen mit dieser Art Nudges ihren Arbeitsschutz