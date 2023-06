Unionsfraktion sträubt sich gegen Eilverfahren für Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion sträubt sich gegen eine mögliche Beratung des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes im Bundestag in einem verkürzten Verfahren. "Wir sind nicht bereit, ähnlich wie in der Vergangenheit zu akzeptieren, dass die Koalition ewig streitet und anschließend uns etwas vor die Füße kippt, das dann innerhalb weniger Tage durch das parlamentarische Verfahren geht", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei am Dienstag in Berlin. "Das werden wir nicht akzeptieren."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, das Gesetz könne natürlich binnen einer Woche vom Bundestag beraten und verabschiedet werden. Dies wäre aber kein geordnetes parlamentarisches Verfahren. "Deswegen warne ich die Ampel nachdrücklich davor, über so etwas nachzudenken." Der CSU-Politiker forderte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) auf, ein solches Verfahren nicht zuzulassen. "Es wird für Bärbel Bas eine Nagelprobe werden, wenn die Ampel versucht, dieses Gesetz im Hauruckverfahren durchs Parlament zu peitschen."

Für ein beschleunigtes Verfahren im Bundestag wäre die Zustimmung der Unionsfraktion nicht erforderlich. Auch wenn das Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche nicht mehr ins Parlament käme, könnte es noch in den verbleibenden beiden Sitzungswoche vor der Sommerpause in einem geordneten Verfahren beraten werden. Wenn es vor den Ferien auch noch durch den Bundesrat gehen soll, müsste die Länderkammer aber einem Fristverzicht zustimmen. Allerdings ist dort inzwischen die Verärgerung über die ständige Bitte nach verkürzten Verfahren groß./sk/DP/ngu