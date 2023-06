NOVOSENSE bringt die für die Automobilindustrie qualifizierte Baureihe NSM101x auf den Markt, die sich durch einen weiten Versorgungsspannungsbereich und einen Dreidraht-Halleffekt-Switch/Latch auszeichnet

Die Baureihe NSM101x umfasst drei Modelle, nämlich NSM1011 (unipolarer Hall-Switch), NSM1012 (omnipolarer Hall-Switch) und NSM1013 (Hall-Latch). Mit unterschiedlichen Schaltpunkten, Magnetpolen, Ausgangsphasen, normalem und niedrigem Stromverbrauch, Temperaturkompensationskoeffizienten der Magnetmaterialien, Gehäuseform und anderen Abmessungen kann die Baureihe NSM101x unterschiedliche Systemanforderungen in verschiedenen Anwendungsszenarien vollständig abdecken. Alle Modelle sind für die Industrie, insbesondere für die Automobilindustrie, qualifiziert. Die für die Automobilindustrie qualifizierten Produkte erfüllen die Zuverlässigkeitsanforderungen von AEC-Q100 Grade 0 und können in der rauen Umgebung von -40~150℃ betrieben werden.

SHANGHAI, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- NOVOSENSE hat einen neuen Dreidraht-Halleffekt-Switch/Latch der Baureihe NSM101x auf den Markt gebracht, der eine hochpräzise Lösung für die digitale Positionserfassung bietet und in der Positionserfassung von Aktuatoren in der Automobilindustrie weit verbreitet ist.

Die Baureihe NSM101x verfügt über einen branchenweit führenden weiten Versorgungsspannungsbereich mit einem absoluten Höchstwert von -20 ~ +40 V und einem Betriebsspannungsbereich von 2,7~ 38 V. Sie eignet sich für verschiedene Anwendungsszenarien der LDO-Stromversorgung und der direkten Stromversorgung durch die Niederspannungsbatterie im Fahrzeug.

Die Baureihe NSM101x unterstützt einen Überstrom- und Übertemperaturschutz. Ein langer Kurzschluss zwischen dem Ausgang und der Stromversorgung oder dem Erdungskabel führt nicht zu einer Beschädigung des Produkts, was die Wahrscheinlichkeit, dass das Sensormodul den komplexen elektrischen Leistungstest an Bord besteht, erheblich erhöht. Darüber hinaus verfügt die Produktreihe über eine branchenführende ESD-Leistung, die im HBM-Modus bis zu ±8 kV beträgt und die Robustheit in der Komponentenfertigung und bei Endkundenanwendungen verbessert.

Die Gehäuse SOT23-3-und TO92S sind mit den wichtigsten Wettbewerbsprodukten der Branche kompatibel und unterstützen das Schweißen von Bauteilen durch Löcher, das Widerstandsschweißen und die Oberflächenmontage auf der Leiterplatte, so dass der Chip direkt ausgetauscht werden kann, wobei das strukturelle Design völlig unverändert bleibt.

NSM1011/NSM1012/NSM1013 sind als Muster erhältlich. Für Musteranwendungen oder Bestellungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an sales@novosns.com. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.novosns.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2099699/1.jpg

