Grüne im Bundestag weiter uneins über EU-Asylreform

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag sind weiter uneins, wie die EU-Einigung auf verschärfte Asylverfahren zu bewerten ist. Es sei eine Frage der Ehrlichkeit, diese unterschiedlichen Perspektiven nicht zu "verkleistern", sagte Fraktionschefin Katharina Dröge am Dienstag in Berlin. Auch in der Fraktionsspitze selbst gibt es keine Einigkeit, wie bereits am Wochenende deutlich geworden war.

Dröge sagte, die gemeinsame Haltung sei nun, Respekt vor der Entscheidung der oder des anderen zu haben. "Aber ich möchte auch betonen: Es gab keine zwei Meinungen bei uns bei der Frage, in welche Richtung die Verhandlungen gehen müssen: Dass wir mehr Humanität brauchen, dass wir mehr Solidarität brauchen in Europa."