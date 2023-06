Mobilize wählt The Mobility House für ihren Vehicle-To-Grid-Service (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Zürich (ots) -- Mobilize, eine Marke der Renault Group, und The Mobility House bieten ab 2024das erste kommerzielle Vehicle-To-Grid-Angebot (V2G) an, zunächst inFrankreich, Deutschland und Großbritannien.- Renault Kund:innen unterstützen durch bidirektionales Laden und Entladen dieEnergiewende und verdienen Geld mit ihrem Elektroauto, wenn sie es geradenicht zum Fahren benutzen.- Die Technologie von The Mobility House wird hierbei zur Vermarktung derElektroautobatterien an den Energiemärkten eingesetzt, um den Wert der mobilenSpeicher im Energiesystem zu maximieren und deren volles Potential zuerschließen.- Renault greift als erster großer Autohersteller auf das Technologieportfoliovon The Mobility House zurück, um seinen Kund:innen das bidirektionale Ladenzu ermöglichen.The Mobility House und Mobilize, die Mobilitätsmarke der Renault Group, bringendas europaweit erste Vehicle-To-Grid-Angebot für Endkund:innen auf den Markt.Der V2G Service wird ab 2024 mit der Markteinführung des Renault 5 in Frankreichund Deutschland sowie ab 2025 in Großbritannien verfügbar sein. Durch dieMöglichkeit des bidirektionalen Ladens stellen Kund:innen ihreElektroautobatterie dem Energiesystem zur Verfügung und werden dafür finanziellentlohnt. Das gemeinsame Angebot besteht dabei aus vier Komponenten: einemelektrischen Fahrzeug mit integrierter bidirektionaler Ladefunktion, derbidirektionalen Ladestation "Mobilize Powerbox", einem Mobilize Energievertragsowie einer mobilen App für die individuelle Steuerung.Expertise, Software und Service von The Mobility HouseDer Mobilize Energievertrag wird durch The Mobility House bereitgestellt undermöglicht die Versorgung mit Strom sowie die Vermarktung an den Energie- undLeistungsmärkten. Die dahinterliegende Technologie setzt sich aus der bewährtenEV Aggregation Platform und dem EV Flexibility Trading zusammen. Dieabgestimmten Systeme greifen optimal ineinander, aggregieren dasSpeicherpotential der Fahrzeuge und vermarkten die "Flexibilitäten"systemdienlich und gewinnbringend. Die so bereitgestellte Speicherkapazität istein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem erneuerbaren Energiesystem. DieLösung umfasst dabei sowohl den Energiemarkt als auch die Integration desFahrzeugs ins Haus. Dazu zählen im Wesentlichen die eigene PV-Anlage und derdaraus optimierte Eigenverbrauch. Die Partner holen so den größten finanziellenVorteil für die Kund:innen raus. Die Mobilitätsbedürfnisse der Fahrer:innen