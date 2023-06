Ubitus unterstützt Perfect bei der Einführung eines KI-gestützten virtuellen Try-On-Metaversums bei der Viva Tech

TAIPEH, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K.(im Folgenden „Ubitus"), ein Pionier auf dem Gebiet von Cloud-Gaming und Metaversum-Lösungen, unterstützt Perfect Corp. (im Folgenden „Perfect"), einen führenden Anbieter von Schönheits- und Modetechnologie, bei der Vorstellung seines virtuellen Anprobieren-im-Showroom am Stand N13 auf der Technologiekonferenz Paris Viva Technology vom 14. bis zum 17. Juni 2023.

Holen Sie sich mit Virtual Try-On das Einkaufserlebnis im Laden nach Hause

Die Lösungen von Perfect ermöglichen es Besuchern, in einem räumlichen Einkaufs-Showroom zu stöbern, ein Accessoire aus dem Angebot auszuwählen, das von Ringen über Armbänder, Ohrringe und Halsketten bis zu Uhren reicht, und das Accessoire auf der von ihnen mit der Kamera erzeugten Figur zu tragen. Das Zubehör passt sich den Bewegungen des Körpers an, während Besucher sich das Ergebnis ansehen. Zusätzlich zu Accessoires können Besucher Make-ups ausprobieren und Empfehlungen von der KI-Kosmetikerin erhalten. Perfect verwendet fortschrittliche KI-Modelle, um generierte AR-Bilder so realistisch und reibungslos wie möglich zu gestalten.