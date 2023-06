Design trifft Technik / visunext wird exklusiver Vitra Technologiepartner in Deutschland und präsentiert vier mobile All-In-One Präsentations- und Video-Kollaborations-Lösungen (FOTO)

Emsdetten (ots) - Gemeinsam mit Vitra, Logitech, Samsung und Barco präsentiert

visunext als deutscher Technologiepartner mit der Dancing Wall eine mobile

All-In-One Präsentations- und Video-Kollaborations-Lösung, die die wachsende

Nachfrage nach hybriden Meetings und Workshops am modernen Arbeitsplatz bedient.

Ab sofort sind vier verschiedene Ausstattungslinien erhältlich.



Moderne hybride Arbeitsmodelle setzen eine flexible Zusammenarbeit voraus, die

nicht an bestimmte Räumlichkeiten gebunden ist. Genau das leistet die Dancing

Wall. Da das Homeoffice fester Bestandteil des Büroalltags geworden ist, steigt

der Bedarf an integrativen hybriden Lösungen, die die Mitarbeitenden zu Hause

mit denen im Büro sowie mit Kunden verbinden und eine effiziente Zusammenarbeit

ermöglichen. Die Kollaboration-Sets der Dancing Wall erfassen alle

Konferenzteilnehmer im Raum per Video und Audio und verbinden sie mit allen

externen Teilnehmern.