Games-Kauf per Download ist besonders beliebt bei PC-Spielenden und Jüngeren (FOTO)

Berlin (ots) -- Anteil der Download-Käufe von PC- und Konsolenspielen in Deutschland lag 2022bei 59 Prozent- Immer mehr PC-Spiele werden als Download gekauft- 63 Prozent der Konsolenspiele werden auf Datenträgern erworben- Download-Kauf auch eine Frage der Generation: Die Älteren kaufen Games zumGroßteil auf Datenträgern, jüngere Spielende setzen auf DownloadDer Kauf von PC- und Konsolenspielen als Download ist für viele Spielende inDeutschland zum beliebtesten Weg geworden, Games zu erwerben: 6 von 10 Computer-und Videospielen kaufen die Deutschen als Download. So beträgt der Anteil derDownload-Käufe am Absatz im Jahr 2022 rund 59 Prozent und bleibt damit seit dreiJahren stabil, nach einem großen Sprung im ersten Corona-Jahr 2020. GroßeUnterschiede gibt es jedoch zwischen den Spieleplattformen: Games fürSpielekonsolen kaufen Spielende in Deutschland in der Mehrzahl nicht alsDownload, sondern auf Datenträgern wie Discs online oder im klassischen Handel.2022 wurden knapp 2 von 3 Konsolenspielen (63 Prozent) als physische Kopiengekauft - ein ähnlich hoher Anteil wie in den beiden Jahren zuvor. Nochdeutlicher ist die Entwicklung bei den PC-Spielen, die mittlerweile fastausschließlich als Download erworben werden: Der Download-Anteil bei Games fürden PC wächst sogar immer weiter und betrug im vergangenen Jahr 97 Prozent - einAnstieg von 4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Das gab heute der game -Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten desMarktforschungsunternehmens GfK bekannt.Auch zwischen den Generationen gibt es deutliche Unterschiede beim Kauf vonGames: Die jüngeren Spielenden in Deutschland greifen beim Spielekauf häufigerauf Downloads zurück, die Älteren setzen lieber auf Datenträger. So kaufen die20- bis 29- jährigen plattformübergreifend rund 3 von 4 ihrer Games als Download(72 Prozent). Besonders beliebt ist der Kauf auf Datenträger wiederum bei derAltersgruppe ab 50 Jahren: Als physische Kopien kaufen die 50- bis 59-jährigenSpielenden mehr als die Hälfte ihrer Games (53 Prozent). Noch deutlicher ist dieTendenz bei den über 60-Jährigen: Rund 2 von 3 Games (65 Prozent) erwerben sieauf Datenträgern."Download oder Datenträger - wie Menschen ihre Computer- und Videospiele kaufen,ist eine Frage der bevorzugten Spieleplattform und des Alters. Für jüngereGamerinnen und Gamer ist der Download mittlerweile fast selbstverständlich.Anders als bei den älteren Spielenden, von denen ein Großteil zu Games aufDatenträgern greift", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.Deutscher Games-Markt stabilisiert sich 2022 auf hohem Niveau