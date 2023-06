Vendavo ernennt Tim Weatherall zum neuen Vice President, Sales, EMEA

Als ausgewiesener Experte für die Optimierung profitablen Umsatzwachstums und als echter Beziehungsgestalter kann Weatherall auf eine lange Geschichte der Wertschöpfung und der Erschließung von Chancen für seine Kunden zurückblicken. Mit dem Ziel, jedem Kunden zum Erfolg zu verhelfen, sind seine kollaborativen Prozesse datenbasiert und fördern die Marktführerschaft. Zuvor war er unter anderem in leitenden Positionen im Vertrieb bei Camunda, Bizagi, Blueprint Software Systems und Cordys tätig.

DENVER, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Vendavo, der weltweite Marktführer für B2B-Preisgestaltungs-, -Verkaufs- und -Rabattlösungen, gab heute bekannt, dass Tim Weatherall dem Unternehmen als Vice President, Sales, EMEA, beigetreten ist. Seine Ernennung steht im Einklang mit dem Bestreben des Unternehmens, vorhersehbares, profitables Wachstum für Hersteller und Händler in ganz Europa zu fördern.

Als Senior Sales Leader wird Weatherall auch das Vendavo Account Executive Team in der Region leiten und ausbauen, indem er es rekrutiert, managt und coacht, wie es profitables Wachstum für Kunden erzielen kann. Ein wichtiger Bestandteil dieser Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Kunden ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu erfahren.

„Tim Weatherall pflegt eine große Leidenschaft dafür, Kunden zum Erfolg zu verhelfen", bemerkte Bruno Slosse, CEO von Vendavo. „Er ist eine großartige Ergänzung für unser EMEA-Team, und wir freuen uns darauf, uns an die Arbeit zu machen und gemeinsam mit unseren Kunden neue Möglichkeiten zu erschließen und das Wachstum voranzutreiben."

„Es ist eine aufregende Zeit, zu Vendavo zu stoßen, da Unternehmen rund um den Globus mit anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit zu kämpfen haben", so Weatherall. „Mit branchenführenden Preisgestaltungs- und Vertriebslösungen ist Vendavo gut positioniert, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Ausfallsicherheit zu erhöhen, den Umsatz zu optimieren und die Rentabilität zu steigern."

Informationen zu Vendavo

Vendavo ermöglicht es globalen Herstellern und Händlern, ihr Wachstum, ihre Rentabilität und ihren Umsatz mit führenden Lösungen für Preisgestaltung, Verkauf und Rabattmanagement zu steigern. Unternehmen wie Ford, Emerson, Medtronic, GAF und AmerisourceBergen vertrauen auf Vendavo, um ihre durchgängigen Geschäftsprozesse zu verwalten, zu optimieren und zu digitalisieren. Die SaaS-Lösungen von Vendavo, das Team von Preisgestaltungs- und Verkaufsexperten und der bewährte, wiederholbare Prozess beschleunigen den Wert und die Ergebnisse, die nicht nur vorhersehbar, sondern konkurrenzlos sind. Mit Vendavo können die ambitioniertesten B2B-Organisationen der Welt dynamische Kundeneinblicke gewinnen und optimale Preisstrategien umsetzen, die die Gewinnspanne maximieren, die Vertriebseffektivität steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

Vendavo hat seinen Hauptsitz in Denver und unterhält Niederlassungen in der Tschechischen Republik, in Indien und Schweden. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.vendavo.com

