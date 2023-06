BERLIN (dpa-AFX) - Es ist zur echten Bewährungsprobe für die Koalition geworden: Jetzt versuchen sogar die drei wohl mächtigsten Köpfe der Ampel eine Lösung für den festgefahrenen Heizungsstreit zu finden. Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) schalteten sich am Dienstag in die Verhandlungen über das sogenannte Gebäudeenergiegesetz ein. Es droht eine Verzögerung - und damit eine Zerreißprobe für die Bundesregierung. Und Hausbesitzer wie Mieter wissen weiterhin nicht, was ab dem kommenden Jahr auf sie zukommt.

Mit dem Heizungsgesetz will die Bundesregierung für mehr Klimaschutz beim Heizen sorgen. Ab 2024 soll möglichst jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Es müssen aber keine funktionierenden Heizungen ausgetauscht werden, außerdem dürfen kaputte Heizungen repariert werden.