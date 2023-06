Cargill geht Partnerschaften mit Landwirten ein, um regenerative Landwirtschaft in Deutschland zu unterstützen (FOTO)

Berlin (ots) - Preisgekröntes Programm für regenerative Landwirtschaft "Cargill

RegenConnect(TM)" wird nach drei erfolgreichen Jahren in Nordamerika auch in

Teilen Europas eingeführt.



Mit der Teilnahme am Programm Cargill RegenConnect erhalten Landwirte in

Deutschland eine finanzielle Kompensation für die Umsetzung regenerativer,

landwirtschaftlicher Praktiken. Schon vor der Markteinführung in Deutschland,

Frankreich, Polen und Rumänien, wurde das Programm für regenerative

Landwirtschaft drei erfolgreiche Jahre in Nordamerika durchgeführt.