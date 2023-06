Automation Anywhere arbeitet mit Google Cloud zusammen, um generative KI und intelligente Automatisierung zu vereinen

LONDON, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere und Google Cloud gaben heute eine erweiterte Partnerschaft bekannt, die die Leistungen von generativer KI und intelligenter Automatisierung miteinander kombiniert, um den Einsatz von KI zu beschleunigen und sie jedem Unternehmen zugänglich zu machen.

Automation Anywhere wird auf seiner Automation Success Platform, die von Googles LLMs und Vertex AI angetrieben wird, neue generative KI-Funktionen einführen.

Automation Anywhere nutzt die großen Sprachmodelle von Google Cloud (Large Language Models, LLMs) über Vertex AI, um auf der Automation Success Platform neue generative KI-Funktionen zu entwickeln und einzuführen. Unternehmen nutzen die Automation Success Platform heute, um gängige Front- und Backoffice-Prozesse in Bereichen wie Human Resources, Finanzen, IT und Lieferketten zu automatisieren. Die Partnerschaft mit Google Cloud wird nun neue Anwendungsfälle für Wert- und Automatisierungslösungen für Kunden mit generativer KI erschließen, darunter:

Befähigung der Citizen Developer: Unternehmen können mithilfe der Automation Success Platform und der generativen KI von Google Cloud Automatisierung aus natürlicher Sprache aufbauen und schneller als je zuvor von der Idee zur Automatisierung übergehen. Dank der Leistungsfähigkeit generativer KI-Modelle in Vertex AI können Automatisierungstechniker die natürliche Sprache verwenden, um einfach zu beschreiben, was sie brauchen, und einen Prozess in Automation Anywhere durchführen.

Unternehmen können mithilfe der Automation Success Platform und der generativen KI von Google Cloud Automatisierung aus natürlicher Sprache aufbauen und schneller als je zuvor von der Idee zur Automatisierung übergehen. Dank der Leistungsfähigkeit generativer KI-Modelle in Vertex AI können Automatisierungstechniker die natürliche Sprache verwenden, um einfach zu beschreiben, was sie brauchen, und einen Prozess in Automation Anywhere durchführen. Automatisierung von Datenzusammenfassungen: Durch die Erweiterung der Tiefe und Breite von Dokumentarten, die für die Automatisierung von Geschäftsprozessen genutzt werden können, können Benutzer Daten aus komplexen und unstrukturierten Dokumenten wie Verträgen, Bewerbungen, Frachtbriefen und mehr extrahieren. Dies ermöglicht es, die Automatisierung mit noch größerer Wirkung auf Anwendungsfälle in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen und Rechtsdienstleistungen einzusetzen, allesamt mit deutlich verbesserter Genauigkeit.

Durch die Erweiterung der Tiefe und Breite von Dokumentarten, die für die Automatisierung von Geschäftsprozessen genutzt werden können, können Benutzer Daten aus komplexen und unstrukturierten Dokumenten wie Verträgen, Bewerbungen, Frachtbriefen und mehr extrahieren. Dies ermöglicht es, die Automatisierung mit noch größerer Wirkung auf Anwendungsfälle in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen und Rechtsdienstleistungen einzusetzen, allesamt mit deutlich verbesserter Genauigkeit. Direkte Kommunikation mit Kunden: Vertreter virtueller oder menschlicher Support-Center können die natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um auf Kundenprobleme zu reagieren und automatisch im Voraus ausgefüllte, personalisierte E-Mail-Antworten zu generieren . Daraus lassen sich schnell und einfach Anrufzusammenfassungen und andere Berichte erstellen und in Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM-Systeme) integrieren.

Vertreter virtueller oder menschlicher Support-Center können die natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um auf Kundenprobleme zu reagieren und automatisch im Voraus ausgefüllte, personalisierte E-Mail-Antworten zu generieren Daraus lassen sich schnell und einfach Anrufzusammenfassungen und andere Berichte erstellen und in Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM-Systeme) integrieren. Beschleunigung der Underwriting-Prozesse: In der hart umkämpften gewerblichen Kreditbranche kann die Automatisierung zur Erfassung und Zusammenfassung aller Kreditantragsdaten den Underwriting-Prozess beschleunigen und die Zykluszeiten bis zum Abschluss optimieren. Dies verbessert die Genauigkeit, reduziert das Risiko, verbessert das Kundenerlebnis und führt zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit.

„Generative KI setzt eine neue Welle von technologischen Fortschritten ein, die unsere regulären Arbeitsmethoden verbessern soll, indem sie die Produktivität der Mitarbeiter erhöht und das Geschäftsbetriebsmodell transformiert", so Raj Mistry, EVP — EMEA bei Automation Anywhere. „Automation Anywhere wird es zusammen mit Google Cloud Unternehmen ermöglichen, mit generativer KI zusammenzuarbeiten und herkömmliche Methoden der Kundenbindung zu transformieren, indem sie die Leistung der Teams beschleunigen und es Unternehmen ermöglichen, die Sicherheit effektiv zu vergrößern und aufrechtzuerhalten."