Bahn modernisiert Strecke Würzburg-Nürnberg - Ausfälle und Sperrungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Wegen umfangreicher Bauarbeiten kommt es auf der Bahnstrecke Würzburg-Nürnberg noch bis Mitte September zu Einschränkungen. Der Abschnitt gehört zu den acht am stärksten ausgelasteten Strecken Deutschlands und soll in den kommenden Monaten modernisiert werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag mitteilte.

So werden rund 144 Kilometer Gleise, 40 Weichen und rund 230 000 Schwellen erneuert. Bei den Arbeiten werden den Angaben nach zudem 200 000 Tonnen Schotter und 100 000 Tonnen Boden bewegt. Auch soll die Beleuchtung an mehreren Bahnsteigen ausgetauscht und etwa der Bahnhof Iphofen (Landkreis Kitzingen) barrierefrei ausgebaut werden. Die Bahn rechnet mit Kosten in Höhe von rund 200 Millionen Euro.

Eine erste Bauphase läuft seit dem 26. Mai, bis zum 11. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Teile der Strecke sind wegen der Arbeiten zeitweise gesperrt, Verbindungen fallen aus. Der RE10 zwischen Würzburg und Nürnberg fällt laut Bahn über den gesamten Zeitraum aus, der RE12 zwischen Fürth und Markt Erlbach ist ab dem 6. August betroffen. Als Ersatz verkehren Busse, größere Bahnhöfe werden demnach mit Expressbussen angefahren./ses/DP/men