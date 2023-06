(Neu: Zitate Lauterbach, 1./2. Abs.; Arbeitgeber/DGB, 7. Abs.)

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des erwarteten nächsten Milliardenlochs bei den gesetzlichen Krankenkassen drohen Versicherten 2024 erneut steigende Beiträge. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) machte am Dienstag in Berlin deutlich, dass von Finanzminister Christian Lindner (FDP) kein zusätzliches Geld aus dem Haushalt komme, sondern sogar eingespart werden müsse. "Gleichzeitig steigen die Ausgaben der Krankenkassen, und Leistungskürzungen schließe ich aus. Daher muss im nächsten Jahr der Beitragssatz steigen." Von der Opposition und Sozialverbänden kam scharfe Kritik. In der Ampel-Koalition wurden aber umgehend auch Forderungen laut, auf andere Weise gegenzusteuern.

Lauterbach sagte, die Größenordnung einer Beitragsanhebung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau abschätzbar. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag) sprach er von "leicht" steigenden Beiträgen. Generell liefen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) wegen des technischen Fortschritts und der alternden Bevölkerung die Einnahmen den Ausgaben hinterher. Als Ausgleich hätte - wie im Koalitionsvertrag vorgesehen - auch 2024 der Bundeszuschuss über die regulären 14,5 Milliarden Euro pro Jahr hinaus erhöht werden sollen, wenn die Mittel dafür da seien. "Das ist aber jetzt nicht der Fall."