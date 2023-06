Nachdem Siltronic noch bei 147,00 Euro im Mai 2021 ein stolzes Hoch vorweisen konnte, sah es im Oktober 2022 mit einem Kursstand von 51,65 Euro ganz anders aus. Nichtsdestotrotz versucht sich der Wert seit Sommer letzten Jahres an einer Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation. Dies scheint auch immer mehr zu gelingen, aktuell steuert das Papier auf die Nackenlinie verlaufend um 82,50 Euro zu. Aber nur ein nachhaltiger Wochenschlusskurs darüber dürfte dieses Szenario tatsächlich in Erscheinung treten lassen.

Kaufsignal abwarten