PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat russischen Stellen vorgeworfen, sich an einer digitalen Desinformationskampagne gegen das Land beteiligt zu haben. Französische Behörden hätten eine Kampagne aufgedeckt, an der staatliche Einheiten oder an den russischen Staat angegliederte Einheiten durch die Verbreitung falscher Informationen mitgewirkt hätten, hieß es am Dienstag aus dem Pariser Außenministerium. Die französische Schutzstelle vor ausländischer digitaler Einmischung Viginum schrieb in einem Bericht: "Diese Kampagne hat zum Hauptziel, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu diskreditieren, indem das Narrativ in Umlauf gebracht wird, dass die westlichen Bevölkerungen Russland unterstützen würden."

Der Stelle zufolge richtet sich die seit Frühjahr 2022 laufende Kampagne gegen mehrere europäische Länder. Laut französischem Außenministerium wurden falsche Webseiten geschaffen, die sich als Regierungsseiten oder Seiten von Medien ausgaben, sowie Fake-Profile in den sozialen Netzwerken. Eine versuchte Fälschung der eigenen Ministeriumsseite habe man verhindert.

Laut Außenministerium waren Botschaften oder russische Kulturzentren aktiv an der Ausweitung der Kampagne beteiligt. Frankreich verurteile das Vorgehen. "Kein Manipulationsversuch wird Frankreich von der Unterstützung, die sie der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs gibt, abbringen."/rbo/DP/mis