Schleswig-Holsteins Stromkunden subventionieren die Energiewende mit 140 Mio. Euro pro Jahr

Reinbek (ots) -



- Studie: In keinem Bundesland sind höhere Netzentgelte fällig

- Bundesländer wie Bayern profitieren durch Preisunterschiede von bis zu 50

Prozent

- Schere geht wegen des Ausbaus Erneuerbarer Energien weiter auseinander

- Stadtwerke fordern bundesweit einheitliche Tarife wie bei den Portokosten der

Deutschen Post



In keinem anderen Bundesland zahlen die Bürgerinnen und Bürger mit ihren

Stromrechnungen höhere Netznutzungsentgelte als in Schleswig-Holstein. Für einen

durchschnittlichen schleswig-holsteinischen Vier-Personen-Haushalt betragen

allein die Netzkosten monatlich knapp 27 Euro - rund 50 Prozent mehr als für

einen vergleichbaren bayerischen Haushalt. Das ergab eine Studie des Berliner

Energieberatungsunternehmens Enwima GmbH im Auftrag des Verbands der

Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft ( VSHEW

(http://www.vshew.de) ).