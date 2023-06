BAADER BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für CTS Eventim nach den am 24. Mai vorgelegten Quartalszahlen nun von 67 auf 70 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Add" belassen. Er habe seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis 2023 angehoben, nachdem der Event-Veranstalter und Tickethändler stärker als erwartet in das neue Jahr gestartet sei, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wie immer habe CTS Eventim dennoch einen vorsichtigen Ausblick gegeben./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 14:30 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,19 % und einem Kurs von 60,00EUR gehandelt.