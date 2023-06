Appian gibt den Verkauf der brasilianischen Unternehmen Atlantic Nickel und Mineração Vale Verde an ACG für 1,065 Mrd. US$ bekannt

London (ots/PRNewswire) - Höhepunkte- Von Appian betreute Fonds vereinbaren den Verkauf der sich vollständig inihrem Besitz befindlichen Atlantic Nickel und Mineração Vale Verde an ACG für1,0 Mrd. US$. ACG wird außerdem 65 Mio. US$ in bar zahlen, um den Gold-Streaman Mineração Vale Verde zu tilgen- Ein überzeugendes Wertversprechen für ACG, die der einzige in London notierteNickelsulfidproduzent der Größenordnung sein wird, der eine natürlichePlattform für weiteres Wachstum und die Konsolidierung wichtiger Metallanlagenmit Schwerpunkt auf führenden westlichen OEMs schafft- Die Transaktion spiegelt die umfangreichen Arbeiten zur Optimierung derVermögenswerte wider und zeigt die Stärke des Betriebsmodells von Appian sowieseine Fähigkeit, Bergbauprojekte zu identifizieren, zu erwerben und zuentwickeln- ACG hat langfristige Investitionspartnerschaften mit der globalenRohstoff-Gruppe Glencore, PowerCo (der Volkswagen-eigenen Tochtergesellschaftfür Batterieentwicklung) und Stellantis (Eigentümer von Fiat und Peugeot)geschlossen, um die Abnahme und Finanzierung zu gewährleisten- Die Fonds von Appian sind nach wie vor sehr gut für Wachstum positioniert, mitAnteilen an wichtigen Rohstoffen für die Dekarbonisierung und einemausgewogenen Verhältnis zu Investitionen in Edelmetalle- Übernahme von Atlantic Nickel (Acquired Atlantic Nickel) aus dem Konkurs imJahr 2018, Durchführung eines erfolgreichen Neustarts mit einerC1-Kostenleistung im ersten Quartil (ca. 3,16 US$/lb Ni für den Tagebau undca. 2,02 US$/lb Ni für den Untertagebau), Bestimmung einerUntertage-Ressource und Verlängerung der Nutzungsdauer der Mine auf 35 Jahre- Kauf der Mineração Vale Verde im Jahr 2018, Überarbeitung der DFS undAbschluss des Baus und der Inbetriebnahme des Projekts während der COVID19-Pandemie, schneller als geplant und unter dem Budget, bevor eserfolgreich hochgefahren wurde- Die Minen sind gewinnbringende Betriebe, die Nickelsulfid- undKupferkonzentrate mit geringen Kohlenstoffemissionen produzieren- Spiegelt die Qualität der Vermögenswerte und ihre attraktiven Eigenschaftenfür westliche Automobilhersteller zu diesem Zeitpunkt des Investitionszykluswider und bietet eine transparente und sichere Versorgung mit kritischenMetallen in der gesamten Wertschöpfungskette- Wird dazu beitragen, dass die Vermögenswerte die künftige Nachfrage optimaldecken können, und helfen, die Herausforderungen der Versorgungskette zubewältigen, die sich derzeit bei globalen Rohstoffen ergeben

Appian gibt den Verkauf der brasilianischen Unternehmen Atlantic Nickel und Mineração Vale Verde an ACG für 1,065 Mrd. US$ bekannt

