WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Im Späthandel brachte ein positiver Eröffnungshandel an der Wall Street Rückenwind, zuvor hatten sich die Indizes in Österreich nur wenig von der Stelle bewegt. Der Leitindex ATX schloss 0,59 Prozent höher bei 3189,90 Einheiten.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Zinssitzung der Federal Reserve am morgigen Mittwoch standen US-Inflationsdaten im Fokus. So hat sich die hohe Teuerung in den USA im Mai merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 4,1 Prozent gerechnet. Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit März 2021.