Gemessen am Absatz ist Heineken (NL0000009165) nach ABInBev die zweitgrößte Brauerei der Welt mit einem geografischen Fokus auf Europa. Heineken ist mit 20 Prozent des Konzernvolumens die wichtigste Marke, gefolgt von Amstel mit 4 Prozent. Das Unternehmen, das zu 50,1 Prozent von der Heineken-Familie kontrolliert wird, ist zudem eine der größten Brauereien in Afrika und auch in den asiatischen Märkten und auf den Importmärkten der USA präsent.

Für die Analysten der SG ist die Aktie aufgrund der Wachstumsstory, der Resilienz des Geschäftsmodells und der Agilität des Managements ein Kauf; sie geben ein 12-Monats-Kursziel von 127 Euro aus. Wer davon ausgeht, dass die Korrekturbewegung bei Heineken abgeschlossen ist, aber dennoch Wert auf einen Sicherheitspuffer legt, steigt mit Discount in die Aktie ein.