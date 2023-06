Shanghai Electric enthüllt den Dual-Carbon-Aktionsplan auf der ersten Carbon-Neutrality-Expo in Shanghai

Der umfassende Aktionsplan konzentriert sich auf den Aufbau von Fähigkeiten, die systematische Lösungen für Anwendungsszenarien bieten, die zu einem umweltfreundlichen Planeten beitragen.

SHANGHAI, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) präsentierte jüngst seinen beeindruckenden Dual-Carbon-Aktionsplan auf der Eröffnungsveranstaltung der Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements (Carbon Neutrality Expo), der ersten Ausstellung zur CO2-Neutralität in China. Der Plan enthält bahnbrechende und umfassende Lösungen für eine neue Art von Energiesystemen sowie dreidimensionale Lösungen für CO2-freie Industrieparks.