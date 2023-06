SHANGHAI, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- DFRobot, ein führender Anbieter von Open-Source-Hardware, kündigt die Markteinführung von UNIHIKER an - einem innovativen Einplatinencomputer, der mit seinen beeindruckenden Funktionen und Fähigkeiten den Benutzern völlig neue Erfahrungen ermöglicht. Dank seines 2,8 Zoll Touchscreens, schnellem und mühelosem Start, zahlreichen Schnittstellen und hoher Erweiterbarkeit ist UNIHIKER eine bevorzugte Wahl für Anwender aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, MINT und darüber hinaus. Mit UNIHIKER können die Benutzer ihrer Phantasie und Innovationskraft freien Lauf lassen.

UNIHIKER ist ein voll ausgestatteter und benutzerfreundlicher Einplatinencomputer mit einem 2,8 Zoll Touchscreen, WLAN und Bluetooth. Er ist mit einem Lichtsensor, einem Beschleunigungsmesser, einem Gyroskop und einem Mikrofon ausgestattet und verfügt über einen integrierten Co-Prozessor, der mit einer Vielzahl von analogen/digitalen/I2C/UART/SPI-Sensoren und -Aktoren kommunizieren kann.

UNIHIKER stellt Benutzern mit seiner vorinstallierten Software neue Erfahrungen bereit, die einen unglaublich schnellen und einfachen Start ermöglicht. Dank des eingebauten Jupyter Notebooks, einer browserbasierten Programmierumgebung, können Benutzer UNIHIKER sogar mithilfe eines Smartphones und Tablets programmieren. UNIHIKER unterstützt auch VS-Code, VIM und Thonny. Die integrierte PinPong-Steuerungsbibliothek ermöglicht es den Benutzern, die in UNIHIKER eingebauten Sensoren und Hunderte von angeschlossenen Sensoren und Aktoren direkt mit Python zu steuern. Der in UNIHIKER integrierte IoT-Dienst ermöglicht es den Nutzern, über das MQTT-Protokoll Daten auf dem Gerät zu speichern und in Echtzeit über das Internet auf Daten zuzugreifen.

UNIHIKER ist außerdem ein kompaktes, funktionsreiches und benutzerfreundliches Entwicklungstool, das den Benutzern innovative Erfahrungen beim Lernen, Programmieren und Gestalten bietet. UNIHIKER kann an einen Router angeschlossen und über einen Computer, ein iPad oder sogar ein Smartphone bedient werden. Er unterstützt ebenfalls Hotspot, d.h. Benutzer können ihn von überall aus verwenden. Mit UNIHIKER kann die Vorstellungskraft der Nutzer angeregt und auf eine neue Innovationsreise mitgenommen werden.