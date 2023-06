Flexisun® bündelt On-Site-Photovoltaik mit Batteriespeichern / Besuchen Sie uns vom 14. bis 16. Juni auf der Intersolar in München. ENGIE am Halle 3, Stand A.735. (FOTO)

München (ots) - Flexisun® bündelt On-Site-Photovoltaik mit Batteriespeichern



ENGIE, weltweit führend bei nachhaltigen Energielösungen, erschließt mit seinem

Flexisun® -Angebot das gesamte erneuerbare Potenzial seiner Kunden. Der Konzern

präsentiert die bahnbrechende Lösung vom 14. bis 16. Juni anlässlich der

Intersolar in München, der weltweit führenden Messe für die Solarbranche. Die

Messebesucher sind eingeladen, ENGIE am Stand A.735 in Halle 3 zur Erkundung des

innovativen Flexisun® 3D-Mock-ups zu besuchen.



Eigenverbrauch aus Sonnenenergie: ein wettbewerbsfähiger Energiehebel für

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen