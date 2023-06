DUH enttarnt im Diesel-Abgasskandal Thermofenster bei BMW / Alarmierende Stickoxid-Emissionen gemessen

Lahr (ots) - Im Diesel-Abgasskandal gerät der Automobilhersteller BMW verstärkt

in den Fokus: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat bei verschiedenen

BMW-Diesel-Pkw der Abgasstufen Euro 5 und 6 sowohl in Labor- als auch

Straßenabgasmessungen alarmierend hohe Stickoxid-(NOx)-Emissionen festgestellt.

Darüber hinaus hat die DUH auch ein Thermofenster in der Motorsteuerungssoftware

entdeckt. Die gemessenen NOx-Emissionen sind die höchsten, die die DUH jemals in

ihrem Emissions-Kontroll-Institut (EKI) festgestellt hat, teilte die DUH am 13.

Juni 2023 mit. Dadurch widerlegt die DUH nach eigenen Angaben die Aussagen des

früheren BMW-Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger, der behauptet hatte, dass an

den Fahrzeugen keine Manipulationen stattgefunden haben und dass die Diesel

sauber und die besten der Welt seien. Nach Ansicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

wird es jetzt für BMW im Abgasskandal eng. Die Chancen der Diesel-Kläger auf

Schadensersatz sind durch diese Untersuchungen weiter enorm gestiegen. Dr. Stoll

& Sauer rät Betroffenen zur Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) .



Der lange Weg von BMW in den Diesel-Abgasskandal