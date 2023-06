BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht Anzeichen dafür, dass Familien mit Kindern doch nicht in die im EU-Asylkompromiss vorgesehenen Grenzverfahren gehen müssen. "Ich höre die ersten Signale aus dem Europäischen Parlament, dass insbesondere kleine Kinder ausgenommen werden sollen", sagte die SPD-Politikerin am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Maischberger". "Da bin ich sehr zuversichtlich." Doch auch wenn dies nicht gelänge, würde die Bundesregierung laut Faeser die neuen Regelungen nicht mehr infrage stellen. "Wir haben einen Kompromiss ausgehandelt. Zu dem stehen wird."

Die Bundesregierung hatte sich in den Verhandlungen nachdrücklich dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden. Um den Durchbruch zu ermöglichen, musste sie aber akzeptieren, dass dies doch möglich sein könnte.