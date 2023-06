DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen ist die dritte Verhandlungsrunde am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber hätten "wie auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein neues Angebot vorgelegt", teilte die Gewerkschaft Verdi am Abend mit.

