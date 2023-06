Saturn Oil & Gas Inc. gibt das Uplisting an die Toronto Stock Exchange und die wiederaufgenommene Produktion nach Waldbränden in Alberta bekannt

Calgary, Alberta - 13. Juni 2023 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA)(OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Toronto Stock Exchange („TSX“) die Genehmigung erhalten hat, die Notierung ihrer Stammaktien („Stammaktien“) auf das Main Board der TSX zu erweitern. Saturn geht davon aus, dass die Stammaktien ab dem 15. Juni 2023 unter dem Symbol „SOIL“ an der TSX gehandelt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Handel an der TSX Venture Exchange eingestellt. Saturn-Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen. Die notierten Warrants des Unternehmens (die am 7. Juli 2023 bzw. am 10. März 2025 ablaufen) werden ebenfalls auf die TSX umgestellt.

„Das Uplisting an die TSX, Kanadas wichtigster Börse, ist ein spannender Erfolg für unser Unternehmen“, so John Jeffrey, CEO von Saturn. „Die harte Arbeit unserer Mitarbeiter und die Unterstützung der Aktionäre in den letzten 24 Monaten haben es uns ermöglicht, schnell zu einem Unternehmen heranzuwachsen, das die strengen Börsenanforderungen der TSX erfüllt. Wir gehen davon aus, dass der Handel an der TSX uns mehr Sichtbarkeit auf dem Markt verschaffen wird, dass unsere Aktionäre zusätzliche Liquidität erhalten und dass wir Zugang zu einem breiteren und vielfältigeren Spektrum internationaler und institutioneller Anleger erhalten werden.“

Saturn freut sich auch bekannt zu geben, dass es über 90 % der geschätzten Produktion von 10.000 boe/d (60 % Öl und NGL) wiederaufnehmen konnte, die seit dem 4. Mai 2023 infolge der Waldbrände in Alberta eingeschränkt war. Wir sind erleichtert zu berichten, dass alle Mitarbeiter und Auftragnehmer von Saturn, die aufgrund der Waldbrände umziehen mussten, in ihre unbeschädigten Häuser zurückgekehrt sind. Saturn bewertet derzeit die potenziellen Schäden an unseren Bohrlöchern und unserer Infrastruktur, und uns sind derzeit keine signifikanten Beeinträchtigungen bekannt.

Das Unternehmen bestätigt ferner, dass 268.333.333 der notierten Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens, die auf 20:1-Basis zu $0,16 je Aktie ausgeübt werden können (Ticker SOIL.WT), abgelaufen sind und mit Wirkung vom 5. Juni 2023 nicht mehr an der TSX Venture Exchange gehandelt werden. Als die Warrants notiert wurden, waren Änderungen der Bedingungen (einschließlich Verlängerungen oder Preisanpassungen) gemäß den Regeln des Corporate Finance Manual der TSX Venture Exchange nicht zulässig.