MicroVision kündigt ein geplantes Emissionsangebot von Stammaktien an

Die UBS Investment Bank fungiert als Hauptkonsortialführer für das vorgeschlagene Angebot. Cantor Fitzgerald & Co. fungiert als Konsortialführer für das vorgeschlagene Angebot. Christoph-Hallum fungiert als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot.

MicroVision erwartet außerdem, den Konsortialmitgliedern eine 30-tägige Option zum Kauf von Stammaktien im Wert von bis zu $11,25 Millionen zum Börsenpreis, abzüglich eines den Konsortialmitgliedern gewährten Preisnachlasses, zu gewähren. Das Emissionsangebot unterliegt den Marktbedingungen, und es kann keine Gewähr gegeben werden, ob und wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder ob das Angebot letztendlich so umfangreich ist oder zu welchen Bedingungen es angeboten wird. MicroVision beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die oben beschriebenen Wertpapiere werden von MicroVision gemäß seiner Registrierungserklärung auf Formblatt S-3 angeboten, die automatisch mit der Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 13. Juni 2023 in Kraft trat. Das Emissionsangebot darf nur im Rahmen des vorläufigen Prospektnachtrags und des beigefügten Prospekts für das vorgeschlagene Angebot erfolgen, deren Kopien auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov abrufbar sind und, sofern verfügbar, auch erhältlich sind bei: UBS Securities LLC, z. H.: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, oder per E-Mail unter ol-prospectus-request@ubs.com; oder Cantor Fitzgerald & Co., 499 Park Avenue, 6th Floor, New York, New York 10022, z. H.: Capital Markets Department oder per E-Mail unter prospectus@cantor.com. Bevor Sie investieren, sollten Sie den vorläufigen Prospektnachtrag und den beigefügten Prospekt in der Registrierungserklärung sowie andere Dokumente lesen, die MicroVision bei der SEC eingereicht hat bzw. einreichen wird, um umfassendere Informationen über MicroVision und das Emissionsangebot zu erhalten.