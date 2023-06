Nach Angaben der Stadtverwaltung von Shenzhen haben mehr als 3.500 staatliche Stellen, kulturelle Organisationen und Unternehmen an der fünftägigen Messe auf Landesebene teilgenommen, die hauptsächlich Offline-Veranstaltungen bot.

SHENZHEN, China, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch wurde in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong die 19. Internationale Kreativwirtschaftsmesse in China (Shenzhen) („International Cultural Industries Fair") eröffnet, von der neue Impulse für die Entwicklung der Kulturindustrie des Landes erwartet werden.

Mit mehr als 100.000 Exponaten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft aus dem In- und Ausland, einer von zunächst über 700 Ausstellern bei der ersten Messe auf 3.596 gestiegenen Zahl von Ausstellern und einer von über 10 auf 108 gestiegenen Zahl von Ländern und Regionen für Besuch, Ausstellung und Einkauf hat die Internationale Kreativwirtschaftsmesse (ICIF) seit ihrer Gründung im Jahr 2004 Jahr für Jahr an Ausstellungsumfang, Besucherzahl, Internationalisierungsgrad und Handelsvolumen zugenommen. Sie ist zu einem wichtigen Motor für die Entwicklung des chinesischen Kultursektors geworden, zu einer wichtigen Plattform für die Globalisierung der chinesischen Kultur und zu einem wichtigen Fenster für die Ausweitung der kulturellen Öffnung.

Zivilisationen erstrahlen durch Austausch und werden durch das Lernen voneinander bereichert. Dieses Jahr markiert den zehnten Jahrestag der Gründung der Neue Seidenstraßen-Initiative („Belt and Road Initiative"). Mehr als 300 ausländische Aussteller aus über 50 Ländern und Regionen wurden in der Halle für Kultur- und Tourismuskonsum aufgenommen – dem „Belt and Road International Pavilion" der ICIF. Zeng Xianglai, Direktor des Büros des Organisationskomitees der ICIF, sagte, dass die Organisatoren neben der Abstimmung vor Ort hinsichtlich inländischen und ausländischen Ausstellern und Käufern auch 20.000 Fachbesucher aus 108 Ländern und Regionen eingeladen haben, online und offline teilzunehmen.

Viele ausländische Aussteller gaben an, dass sie durch die Teilnahme an der ICIF nicht nur viele Kunden aus China und der ganzen Welt kennengelernt haben, sondern auch durch Austausch und gegenseitiges voneinander Lernen spüren konnten, wie die Zivilisationen sich unterstützten, so wie wunderschöne Blumen, die gemeinsam blühen.

Am brasilianischen Stand erregte ein cooler Rucksack viel Aufmerksamkeit. Dieser Rucksack mit dem LED-Bildschirm „Eyes", „Iron Man" genannt, wurde in Shenzhen hergestellt und verkauft sich gut in Südamerika. Ge Xiaoling, der chinesische Verbindungsbeauftragte der Sino-Brazilian Cultural Exchange Association, sagte, dass solche kulturübergreifenden viel verkauften Artikel im kulturellen Handel zwischen China und Brasilien nichts Neues seien.

Immer mehr ausländische Aussteller nehmen mit ihren kulturellen Exponaten teil. Entweder bringen sie ihre stolzen Designs und Produkte mit, um nach Käufern in China zu suchen, oder sie hoffen, kulturelle Elemente mit chinesischen Merkmalen in ihre eigenen Länder und Regionen mitbringen zu können, was darauf hindeutet, dass die ICIF unter Kulturen weltweit zu einer wichtigen Plattform für Austausch und voneinander Lernen wird.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat die Kulturmesse eine kontinuierliche Ausweitung ihrer Ausstellungsgröße, ihrer Besucherzahl und ihres Internationalisierungsgrades erfahren. Sie ist zu einer wichtigen Plattform geworden, um die Entwicklung und Öffnung der chinesischen Kulturindustrien zu fördern.

