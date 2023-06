Shutterstock Studios räumt bei den 44. jährlichen Telly Awards 15 Auszeichnungen ab

Das ausgezeichnete Arbeitsspektrum umfasst Gold-, Silber- und Bronzestufen, verschiedene Kundenkategorien und Produktionsbereiche

NEW YORK, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock Studios, ein Geschäftsbereich von Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), der End-to-End-Lösungen für die globale Produktion einschließlich Fotografie, Video, Animation, virtuelle Produktion und 3D-Bedarf anbietet, gab heute bekannt, dass er bei den 44. jährlichen Telly Awards 15 Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze erhalten hat. In einem bei den Telly Awards hart umkämpften Jahr verdeutlicht die erfolgreiche Arbeit von Shutterstock Studios mit großen Marken wie Allergan, Lenovo, Carvana, Bayer und anderen die Breite, Tiefe und Wirkung seiner globalen Produktions- und Kreativdienstleistungen bei Marken- und Nicht-Markenprojekte und dokumentarischem Erzählen. Im vergangenen Jahr haben die Shutterstock Studios an rund 500 Drehtagen in 40 Ländern weltweit in großem Umfang gedreht und dabei schätzungsweise 50.000 einzigartige Produktionen für globale Marken-, Agentur- und Medienpartner geliefert.