Solar N Plus erreicht das hohe Rating "4A1" bei Dun & Bradstreet

Chuzhou, China (ots/PRNewswire) - Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd.

(Solar N Plus), ein Produktionsexperte für die TOPCon-Technologie, freut sich

bekanntgeben zu können, dass es die prestigeträchtige Dun & Bradstreet (D & B)

4A1-Bewertung erhalten hat, was auf seine hervorragende finanzielle Stärke und

seine Kreditbedingungen hinweist. Diese Anerkennung festigt die Position des

Unternehmens als zuverlässiger und glaubwürdiger Akteur in der

Solarenergieindustrie weiter.



D & B ist seit fast 200 Jahren ein führender globaler Anbieter von

Geschäftsentscheidungsdaten und -analysen, und sein renommiertes Ratingsystem

bewertet die finanzielle Stärke und Kreditbedingungen von Unternehmen. Laut dem

Geschäftsinformationsbericht für Solar N Plus von D&B wurde das Unternehmen mit

der prestigeträchtigen D&B-Bewertung von 4A1 ausgezeichnet. Dieses Rating weist

auf eine robuste Finanzlage hin, wobei der Wert des Sachvermögens zwischen

85.000.000 und 449.000.000 liegt. Darüber hinaus hat Solar N Plus eine

Gesamtbonitätsbewertung von 1 erhalten, was ein hohes Maß an Kreditwürdigkeit

bedeutet. Insgesamt gehört Solar N Plus zu der geschätzten Quality Group und

zeigt seine branchenführende Leistung.