"Eine solide Vorfreude auf das sportliche Großereignis mag sich nicht recht einstellen. Das gelingt selbst dann nicht, wenn die DFB-Oberen durch das ständige Wiederholen des Wortes "Sommermärchen" so etwas wie Begeisterung entfachen wollen. Zur Erinnerung: Dieser romantisierende Begriff meint die WM 2006. Damals verfiel Deutschland als Gastgeber tatsächlich in eine schwarz-rot-goldene Euphorie. Seither ist eine Menge schiefgelaufen. Manches davon ist selbstverschuldet wie die Ermittlungen gegen DFB-Funktionäre wegen ungeklärter Geldflüsse rund um eben jenes Turnier - allein der Verdacht der Mauschelei zerstört Vertrauen. Manches wie die Zahlung von Spielergehältern und Ablösesummen jenseits normalbürgerlicher Vernunft ist Folge der rücksichtslosen Kommerzialisierung - der Volkssport Fußball entfernt sich von seiner Basis. Der vor Arroganz triefende und erst unter Druck der Fans abgeschaffte Slogan "Die Mannschaft" für das DFB-Premiumprodukt brachte diese Entfremdung auf den Punkt."/yyzz/DP/men

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Fußball-EM 2024 in Deutschland

Pressestimme 'Die Glocke' zu Fußball-EM 2024 in Deutschland

