BERLIN (dpa-AFX) - Mitten im Ringen um das sogenannte Heizungsgesetz wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch auf einem Energiekongress in Berlin erwartet. Bei der Tagung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft diskutiert Habeck über das Thema "Energiekrise - Wie geht's weiter?" (15.40 Uhr) - unter anderem mit Eon-Chef Leonhard Birnbaum. Dabei dürfte es vor allem um den Ausbau der erneuerbaren Energien gehen. Daneben ringt die Koalition derzeit um das umstrittene Heizungsgesetz./hoe/DP/stw

Habeck auf Energiekongress in Berlin

