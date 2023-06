BONN (dpa-AFX) - Neun von zehn Menschen in Deutschland haben den Probealarm am bundesweiten Warntag im vergangenen Dezember wahrgenommen. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Den Angaben zufolge waren am 8. Dezember 2022 knapp 54 Prozent der Menschen über den neuen Warnkanal Cell Broadcast erreicht worden. Gut jeder Zweite erhielt demnach eine Warnung über eine Warn-App wie Nina oder KatWarn. Knapp 48 Prozent der Menschen hörten laut BBK das Heulen einer Sirene.

Rund 17 Prozent der Teilnehmer der Umfrage gaben den Angaben zufolge an, die Information über die Warnung sei über eine persönliche Mitteilung bei ihnen angekommen. Knapp jeder Zehnte hörte eine Warnmeldung im Radio.