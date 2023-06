WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank steht nach zehn Anhebungen des Leitzinses in Folge womöglich vor einer Zinspause. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins unverändert auf einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen dürfte. Das ist der höchste Wert seit 2007 - also vor Beginn der weltweiten Finanzkrise.

Rückenwind dürften der Fed die neuen Inflationsdaten geben. Demnach hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im Mai merklich abgeschwächt. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit März 2021. Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die Notenbank auf teils beachtliche Zinsschritte von 0,75 Prozentpunkten gesetzt. Zuletzt verlangsamte die Fed das Tempo aber deutlich. Sie wird am Mittwoch auch eine aktualisierte Wirtschaftsprognose veröffentlichen.