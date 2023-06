COMPREDICT revolutioniert die Mobilitätsbranche mit wegweisenden Lösungen im H1st Vision Car auf der VivaTech 2023

In Zusammenarbeit mit Renault und der Software République präsentiert COMPREDICT seine Technologie und Fachkompetenz auf dem führenden Tech-Event.

DARMSTADT, Deutschland, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ -- COMPREDICT, ein Unternehmen, das sich auf KI-basierte virtuelle Sensoren für die Mobilität spezialisiert hat, freut sich, seine Teilnahme an der VivaTech 2023 zusammen mit branchenführenden Partnern von Software République und der Renault-Gruppe anzukündigen. Vom 14. bis 17. Juni 2023 findet die VivaTech in Paris statt und dient als Drehscheibe für bahnbrechenden technologischen Fortschritt. Mit ihrer globalen Reichweite bietet diese Veranstaltung COMPREDICT eine einmalige Gelegenheit, seine prädiktiven Lösungen im Bereich der Fahrzeuggesundheit am Stand der Software République vorzustellen.