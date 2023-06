DAX – Rekordhoch doch wieder in Reichweite

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Auch wenn der übergeordnete Aufwärtstrend noch immer intakt ist, könnte die aktuelle Unterstützungszone zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sollte diese neu etablierte Zone unterschritten werden, dürfte sich die Lage etwas eintrüben. Auch von den Indikatoren her ist derzeit kaum Unterstützung zu erwarten, da alle im neutralen Bereich notieren. Die Aufmerksamkeit ist derzeit nicht unbedingt auf Gold gerichtet.

Der S&P500 konnte einen Ausbruch nach oben generieren und hat zuletzt das Top vom August letzten Jahres überwunden. Dies ist ein deutliches Zeichen, dass die Marktteilnehmer gewillt sind, auch zu höheren Kursen zu kaufen. Verkaufssignale bei den Indikatoren konnten zuletzt verhindert werden. Trotzdem dürfte eine Korrektur in den nächsten Wochen nicht zu verhindern sein. Insgesamt stellt sich die Lage am US-Markt aber deutliche verbessert dar.

So, wie die Stimmungslage der Marktteilnehmer, wechselt derzeit die Chance auf ein neues Rekordhoch täglich. Zuletzt hatte sich der deutsche Leitindex im Bereich knapp unter 16.000 Punkten festgebissen und es deutete nur wenig darauf hin, dass ein nachhaltiger Ausbruch nach oben möglich ist. Mit den beiden letzten Handelstagen hat sich die Lage aber wieder deutlich verbessert und ein erneutes Erreichen des jüngsten Rekordhochs ist wieder möglich. Die Formation, die sich gestern aufgebaut hat, ähnelt einem „Hanging man“. Allerdings müsste diese dann ein neues Top markiert haben, was nicht der Fall war. Die Indikatoren verlaufen noch im neutralen Bereich oder ziehen noch nach oben, weshalb hier noch keine bremsende Wirkung zu erwarten ist. Dies bedeutet, dass jetzt eine gute Chance auf einen Ausbruch über das jüngste Top besteht.

DAX – Rekordhoch doch wieder in Reichweite

Geyers Marktkommentar DAX – Rekordhoch doch wieder in Reichweite

