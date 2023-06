„Es ist uns gelungen, einige der in unserem ersten Bericht gesetzten Ziele zu erreichen und sogar zu übertreffen", sagte Tom Crowley, Chairman und CEO. „In diesem Jahr ging es um unsere Mitarbeiter, darum, auf ihr Feedback zu hören und Maßnahmen zu ergreifen, um weiterhin eine starke Unternehmenskultur aufzubauen. Die Fortschritte, die wir in nur einem Jahr gemacht haben, sprechen für das Engagement und die Voraussicht unserer Mitarbeiter, die mit der Bedeutung dieser Themen für unser Unternehmen, unsere Kunden und andere Partner einhergehen."

Zu den Highlights des Nachhaltigkeitsberichts 2022 gehören:

Veröffentlichung der kurzfristigen Emissionsminderungsziele und erster Ergebnisse im Hinblick auf das langfristige Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Formalisierter DE&I-Plan, einschließlich Vertretungsstrategie und Ziele für Frauen, LGBTQ+ und schwarze Mitarbeiter.

Gründung von Crowley Wind Services, einer neuen Geschäftseinheit, die die Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen unterstützt. Crowley hat bereits Pläne für die Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen in Salem ( Massachusetts ) und in der Humboldt-Bucht (Kalifornien) und baut ein Wartungsschiff für die Windindustrie.

( ) und in der Humboldt-Bucht (Kalifornien) und baut ein Wartungsschiff für die Windindustrie. Ein Zuschuss in Höhe von 14,6 Millionen Dollar für die Stromversorgung des Terminals am JAXPORT und die Reduzierung der Emissionen wurde gewährt. Dies trägt zum Teil zu Crowleys Vision eines „Hafens der Zukunft" bei, die zeigt, wie neue emissionsfreie und emissionsarme Technologien integriert werden können, um die Leistung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Klimaauswirkungen der Hafeninfrastruktur zu verringern.

40 % der Beschaffungsausgaben wurden von kleinen Unternehmen getätigt, womit das Ziel für 2030 übertroffen wurde.

Es wurden Partnerschaften mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, Industriegruppen und Unternehmen geschlossen, um die Nachhaltigkeitsstrategie in den USA und Mittelamerika zu unterstützen. Crowley hat sich beispielsweise mit EcoVadis zusammengetan, um die Nachhaltigkeitspraktiken seiner Zulieferer in der gesamten Wertschöpfungskette zu bewerten und so eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

„Wenn wir auf das Jahr 2022 zurückblicken, sind wir stolz auf das, was wir erreicht haben, und wissen, dass wir noch mehr tun können, um für unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, etwas zu bewirken", sagte Meaghan Atkinson, Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit bei Crowley. „Auf unserem Weg in die Zukunft werden wir die Nachhaltigkeit in unsere täglichen Abläufe einbinden und gleichzeitig innovative Dienstleistungen und Lösungen entwickeln, um die Dekarbonisierung in der maritimen Industrie voranzutreiben."