Greenpeace-Aktivist innen steigen der Deutschen Bank aufs Dach / Neuer 5-Punkte-Plan zeigt nötige Klimaschutz-Maßnahmen bei Fondstochter DWS

Frankfurt am Main (ots) - Für eine klimaverträgliche Ausrichtung von

Deutschlands größter Fondsgesellschaft DWS protestieren heute früh 26

Greenpeace-Aktivist:innen an der Zentrale des Mutterkonzerns Deutsche Bank in

Frankfurt. Vom Dach des Sockelbaus neben dem Haupteingang entrollen sie ein rund

100 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift: "DWS verpflichten, Klima

schützen!". Anlass ist die morgige Hauptversammlung der DWS: Die Deutsche Bank

hat über ihre Beteiligung von rund 80 Prozent der Aktien massiven Einfluss auf

ihre Fondstochter, die wegen mehrerer Greenwashing-Skandale in Verruf geraten

ist. So finanziert die DWS trotz ihrer Klimaversprechen noch immer mit 17,7

Milliarden US-Dollar (ca. 16,4 Milliarden Euro) klimaschädliche Kohle-, Öl- und

Gasunternehmen. "Greenwashing ist bei der DWS strukturell verankert. Als

Mehrheitseignerin ist die Deutsche Bank in der Pflicht, die klimaschädlichen

Geschäftspraktiken der DWS zu beenden", sagt Mauricio Vargas,

Greenpeace-Finanzexperte.



Neuer Aufsichtsratschef muss DWS auf Klimakurs bringen