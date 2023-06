Hoymiles führt in Europa integrierte WLAN-Mikrowechselrichter für Mini-Balkon-PV-Anlagen ein

HANGZHOU, China, 14. Juni 2023 /PRNewswire/-- Hoymiles, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Solar- und Speicherlösungen und Hersteller von Mikrowechselrichtern hat auf der Intersolar Europe in München, Deutschland, seine HMS-1000W Mikrowechselrichterserie vorgestellt. Das Modell wurde für Mini-PV-Systeme, wie z. B. Balkon-Solaranlagen entwickelt und ist mit einem WLAN-Modul der Klasse Industry+ ausgestattet, das eine außergewöhnliche Konnektivität gewährleistet. Da keine komplexe Verkabelung und keine externen Gateway-Produkte erforderlich sind, werden die neuen Mikro-Wechselrichter den Hausbesitzern den Einstieg in die Solarenergie erleichtern und die Installation von Solaranlagen auf Balkonen in Europa vereinfachen.