StarCharge präsentiert hochmoderne EV-Ladelösungen und Energiespeichersysteme auf der Messe „The smarter E Europe 2023"

StarCharge ist ein weltweit führender Anbieter von EV-Ladelösungen und Energiespeichersystemen. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit will StarCharge die Art und Weise, wie wir Elektrofahrzeuge aufladen und mit Strom versorgen, revolutionieren und eine sauberere und grünere Zukunft ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf www.starcharge.com. Medienkontakt: marketing@starcharge.com

Neben der Ladestation Mercury 450 wird StarCharge sein gesamtes Angebot an Energiesystemen für Privathaushalte und Unternehmen vorstellen. Diese innovativen Lösungen bieten eine effiziente Energieumkehr und -verwaltung, die es den Benutzern ermöglicht, den Energieverbrauch zu optimieren und die Kosten zu senken. Ob es um die Stromversorgung von Häusern, Unternehmen oder ganzen Gemeinden geht, die Wechselrichter- und Batteriesysteme von StarCharge bieten zuverlässige und nachhaltige Energielösungen.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehört die Einführung der neuesten All-in-One-Ladestation Mercury 450 von StarCharge. Diese hochmoderne Ladestation setzt einen neuen Maßstab in der Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge und bietet erweiterte Funktionen und unvergleichlichen Komfort. Mit ihrem schlanken Design und ihren fortschrittlichen Funktionen ist die Ladestation Mercury 450 eine praktische und effiziente Lösung für alle EV-Nutzer.

„Wir bei StarCharge setzen uns mit Leidenschaft für den Übergang zu einer nachhaltigen und elektrischen Zukunft ein", sagte Echo, Vorsitzende bei StarCharge. „Wir glauben, dass die Messe „The smarter E Europe 2023" die perfekte Gelegenheit für uns ist, unser Engagement für Innovation zu demonstrieren und unsere branchenführenden Energiesysteme vorzustellen. Wir freuen uns, das EV-Ladegerät Mercury 450 und unser komplettes Angebot an Energiesystemen für Privathaushalte und Unternehmen vorzustellen, die zweifellos die Art und Weise revolutionieren werden, wie wir eine elektrische Welt aufladen und mit Strom versorgen."

MÜNCHEN, Deutschland, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ -- StarCharge freut sich, seine Teilnahme an der Messe „The smarter E Europe 2023" vom 14. bis 16. Juni in Halle C3.160 anzukündigen und eine umfassende Palette an intelligenten Energielösungen zusammen mit den neuesten All-in-One-EV-Ladelösungen vorzustellen.

