Rheinmetall vor neuer Abwärtsbewegung?

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Erholung in der Extension könnte im Bereich des 50er-EMA auslaufen, der oft als Anlaufmarke einer sich ausdehnenden Erholung gilt. In der Folge könnten die Aktien hier wieder nach unten abdrehen und Kurs auf den 10er-EMA nehmen." Das hat soweit gepasst.

Weiterhin gilt: Bei einem möglichen Rücklauf kommt es darauf an, ob die Papiere den 10er-EMA nachhaltig nach unten durchbrechen. In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. Oder ob sich die Aktien im Bereich um den 10er-EMA fangen können. In diesem Fall wäre dies ein Zeichen für eine weitere Erholung.