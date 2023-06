FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursgewinnen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch vor dem US-Zinsentscheid eine Verschnaufpause gegönnt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,01 Prozent auf 16 232,99 Punkte, nachdem er tags zuvor den höchsten Stand seit etwa drei Wochen erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwochmorgen um 0,05 Prozent auf 27 460,02 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent nach unten.

"Es ist wieder einer dieser Börsentage, die erst abends richtig beginnen", erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners und verwies auf den für 20 Uhr erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Eine große Mehrheit der Marktteilnehmer und Ökonomen rechnet damit, dass die Währungshüter nach zehn Zinserhöhungen in Folge zunächst eine Zinspause einlegen werden./edh/jha/