ProSiebenSat.1: Tiefgreifende Veränderungen geplant

Der Geschäftsführer von ProSiebenSat.1, Bert Habets, prognostiziert für den geplanten Personalabbau im TV-Konzern erhebliche Veränderungen. "Das Umstrukturierungsprojekt wird weitreichendere Folgen für das Unternehmen haben als vorherige Maßnahmen", äußerte der Leiter während eines Medientreffens in Frankfurt am Main. "Unser Hauptziel ist es, Kosten zu reduzieren, insbesondere dort, wo Entscheidungsredundanzen bestehen und Prozesse dadurch verlangsamt werden", erläuterte Habets.

Ende Mai erklärte Habets gegenüber der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX, dass vorrangig in der zweiten Jahreshälfte Stellen gekürzt werden sollen. Aktuell laufen Gespräche mit dem Betriebsrat über die Umstrukturierung im Unterhaltungssegment, dem bedeutsamsten Bereich des Unternehmens.

Habets, ehemaliger RTL-Manager, leitet den Konzern in Unterföhring seit November 2022. Seit seiner Amtsübernahme sind zwei weitere Vorstandsmitglieder ausgeschieden. Neben Finanzchef Ralf Gierig, der das Unternehmen Ende April wegen Meinungsverschiedenheiten bei der ProSiebenSat.1-Tochter Jochen Schweizer Mydays verließ, wurde der Abschied von Programmchef Wolfgang Link am Montag bekanntgegeben. Habets übernimmt dessen Aufgaben und verantwortet in Zukunft den zentralen Entertainment-Bereich.

Bezüglich Joyn bekräftigte Habets sein Ziel, die Streaming-Plattform zum primären crossmedialen Anlaufpunkt für das Publikum zu machen. Bisher verzeichnet das werbefinanzierte Portal vier Millionen Unique User pro Monat. In den nächsten zwei Jahren soll sich diese Zahl verdoppeln. "Wir müssen zunächst erreichen, dass die Nutzer Joyn schätzen, bevor wir uns Gedanken über die Rentabilität machen", betonte Habets.

