Silicon-Valley-Tech-Kompetenz vereint mit dem besten deutschen Ingenieurwesen STARTUP AUTOBAHN EXPO2023 präsentiert über 30 Pilotprojekte in Stuttgart

Stuttgart (ots) - Am Donnerstag, 22. Juni 2023 präsentieren 38 Startups die

Projektergebnisse aus ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern von STARTUP

AUTOBAHN powered by Plug and Play auf der jährlichen EXPO in Stuttgart. Die

Pilotprojekte, Implementierungen, und Lösungen in den Bereichen Mobilität,

Produktion, Enterprise, und Sustainability werden vor mehr als 1.000

internationalen Gästen präsentiert, darunter Vorstandsmitglieder und

Führungskräfte der führenden Automobilkonzerne, Unternehmer, politische

Entscheidungsträger, Investoren, und Tech-Experten.



STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play ist eine Open Innovation Plattform,

die die unvergleichliche Technologiekompetenz des Silicon Valleys und das Beste

des deutschen Ingenieurwesens vereint. Genau wie die deutsche Autobahn - die

einzige der Welt ohne Tempolimit - beschleunigt STARTUP AUTOBAHN die

Verbindungen zwischen Industrieunternehmen und innovativen Startups. Die

Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden auf der EXPO vorgestellt, einer

Konferenz für geladene Gäste, auf der Technologien der Zukunft und die

Innovationskraft von Unternehmen und Startups präsentiert werden.