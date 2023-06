ACROBiosystems Aneuro schließt Partnerschaft mit Diagnostic Biochips zur Beschleunigung der neurowissenschaftlichen Wirkstoffforschung.

Die In-Vivo -Elektrophysiologie stellt jedoch aufgrund der inhärenten Komplexität des neuronalen Netzwerks eine Herausforderung dar. Dazu gehört nicht nur die Datenerfassung, sondern auch die Berücksichtigung des In-Vivo -Tiermodells, bei dem es sich überwiegend um Nagetiere handelt. Die angebotenen Sonden sind so konzipiert, dass sie ohne Kopfsäule arbeiten, wodurch die physische Belastung der Tierköpfe verringert wird, ohne dass ein Ausgleich in den Signalkanälen erfolgt. Deep-Array-Elektroden werden auch mit einer Aufnahmetiefe von 90mm über 128 Kanäle angeboten.

Als Ergänzung zu den Sonden sind Datenerfassungssysteme zusammen mit KI/Cloud-basierter Datenanalysesoftware verfügbar, um die strukturelle und funktionelle Analyse neuronaler Schaltkreise, die Entdeckung elektrophysiologischer Biomarker und das Wirkstoff-Screening voranzutreiben. Für diejenigen, die einen ersten Ausflug in die Neurowissenschaften unternehmen wollen, werden Anfängerleitfäden und Schulungen angeboten, um ihre Experimente in Gang zu bringen.

Unter Aneuro werden neben der In-Vivo -Elektrophysiologie auch andere Produkte für die Entwicklung neurologischer Arzneimittel entwickelt, darunter präformierte Fibrillen (PFFs), Tau und viele andere Proteinantigene, die mit neurologischen Krankheiten in Verbindung gebracht werden, wie z.B. Alzheimer, Parkinson, Chorea Huntington, amyotrophe Lateralsklerose, Multiple Sklerose, Hirntumore usw.

Acro Certify ist das neue Geschäftsmodell von ACROBiosystems, das Partnern dabei helfen soll, globale Märkte zu erreichen und eine globale Markenpräsenz aufzubauen. Dazu gehören Marketing- und Vertriebskanäle, Produkt- und Markenwert, Qualitätssicherung und globale Logistik, die sich alle darauf konzentrieren, pharmazeutischen Entwicklern Zugang zu Spitzentechnologien zu ermöglichen.

Die ACROBiosystems Group (SZ.301080) ist ein globales Biotechnologieunternehmen. Durch die kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien und Produkte schafft die ACROBiosystems Group einen Mehrwert für die globale Pharmaindustrie und unterstützt ihre Partner aktiv bei der Umsetzung. Das Unternehmen hat sich der Beschleunigung des Arzneimittelentwicklungsprozesses verschrieben und trägt zur globalen Gesundheit bei.

Diagnostic Biochips, Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für Biosensor-Plattformtechnologie, das die Messung in der Medizin neu definiert. Diagnostic Biochips hat es sich Aufgabe gemacht, intuitive und leistungsstarke neuronale Sonden anzubieten, die bahnbrechende Forschung in der Elektrophysiologie ermöglichen, sowie cloudbasierte Software für die Spike-Sortierung und -Analyse - überall und jederzeit.

