Wirtschaft Dax startet vor US-Zinsentscheid im Plus - Porsche Holding vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen zaghaft optimistisch in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.255 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten am Morgen die Papiere der Porsche Holding sowie von Porsche. Die Holding-Aktie profitierte offenbar von einer positiven Analystenbewertung. Der Mittwoch steht unterdessen ganz im Zeichen des US-Zinsentscheids.