Billonen-Booster KI: gigantischer Produktivitätsschub laut Studie

Textautomatisierungs-Tools wie ChatGPT oder Bard, Bildgenerierungs-Programme wie Stable Diffusion und weitere Anwendungen der sogenannten generativen Künstlichen Intelligenz (GenAI) könnten zu einem signifikanten, globalen Anstieg der Produktivität beitragen. Diese Schlussfolgerung wurde in einer Studie des McKinsey Global Institute (MGI), der volkswirtschaftlichen Denkfabrik der Beratungsfirma McKinsey & Company, gezogen und am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlicht. Die Fachleute schätzen, dass GenAI-Technologien weltweit einen jährlichen Produktivitätsgewinn von umgerechnet 2,4 bis 4,1 Billionen Euro erzeugen könnten, was etwa dem britischen Bruttoinlandsprodukt entspricht.

Die generative KI, welche Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos maschinengeneriert, könnte den Produktivitätsgewinn gegenüber anderen KI-Formen weiter erhöhen. Im Vergleich zu bisherigen KI-Technologien wie Machine Learning prognostizieren die McKinsey-Experten eine zusätzliche Steigerung von zehn bis 40 Prozent. "Die tatsächlichen Effekte könnten sogar größer sein, wenn GenAI in Software eingebettet wird, wodurch freigewordene Arbeitszeit für andere Aufgaben genutzt werden kann", so McKinsey.